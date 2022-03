PS5 e PS4 non saranno più vendute in Russia, la decisione di Sony

Come era prevedibile, Sony ha annunciato di aver sospeso le vendite di nuove console PS5 e PS4, oltre alle operazioni del PlayStation Store, in Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina che va avanti da più di due settimane.

Il colosso giapponese lo ha confermato con un comunicato stampa diffuso tramite i suoi canali social in cui ha sottolineato, come era stato suggerito da alcune indiscrezioni, la decisione di rinviare a data da destinarsi il lancio di Gran Turismo 7 sul territorio russo.

Stop a PS5 e PS4 in Russia: il messaggio di Sony

“Sony Interactive Entertainment (SIE) si unisce alla comunità globale nel chiedere le pace in Ucraina. Abbiamo sospeso tutte le spedizioni di software e hardware, il lancio di Gran Turismo 7 e le operazioni del PlayStation Store in Russia. Per sostenere gli aiuti unitari, Sony Group Corporation ha annunciato una donazione di 2 milioni di dollari all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e alla ONG internazionale Save The Children, per supportare le vittime di questa tragedia“.

Sony segue quindi le decisioni prese anche da altre aziende dell'industria dei videogiochi volte a dare un messaggio, come Microsoft, che ha annunciato questa misura lo scorso 4 marzo, ed Electronic Arts, che ha addirittura rimosso la Russia e i club locali dai giochi della serie FIFA. Sulla stessa linea anche CD Projekt RED, Activision e diversi publisher del mercato videoludico.

Gli sviluppatori di giochi in Ucraina hanno sospeso ovviamente i loro lavori, come GSC Game World con STALKER 2, riparandosi sul posto intrappolati nelle loro case dalle forze russe. In alcuni casi c'è anche chi ha deciso di imbracciare le armi e unirsi all'esercito ucraino in difesa del territorio.