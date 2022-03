Fortnite ed Epic Games: vendite sospese in Russia, ma non il gioco

Con una mossa prevedibile e in linea con quella attuata da altre aziende del settore, Epic Games fa sapere di aver sospeso la vendita di tutti i suoi giochi in Russia, compresi gli acquisti in-app di Fortnite. Il popolare sparatutto battle royale continuerà però ad essere accessibile.

Epic is stopping commerce with Russia in our games in response to its invasion of Ukraine. We’re not blocking access for the same reason other communication tools remain online: the free world should keep all lines of dialogue open. — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 5, 2022

“Epic sta interrompendo il commercio con la Russia nei nostri giochi in risposta alla sua invasione dell'Ucraina. Non stiamo bloccando l'accesso per lo stesso motivo per cui altri strumenti di comunicazione rimangono online: il mondo libero dovrebbe mantenere aperte tutte le linee di dialogo“.

Perché Fortnite continuerà a funzionare in Russia

L'intento da parte dello sviluppatore è dunque palese: non escludere del tutto l'accesso ai server di Fortnite ai giocatori in Russia anche per un motivo semplicemente pratico. In un momento storico in cui nel paese le comunicazioni sono strettamente controllate, specialmente per arginare i movimenti anti-guerra sempre in costante crescita, persino lo spazio offerto da un gioco online può divenire strumento fondamentale e simbolo di libertà.

Sebbene Epic Games non sia stata particolarmente chiara in merito, appare palese come la limitazione sia legata all'acquisto di nuovi giochi o, nel caso di Fortnite, degli oggetti aggiuntivi a pagamento. Tutti gli altri servizi continueranno ad essere regolarmente accessibili, pensiamo quindi ad eventuali titoli già acquistati e che fanno parte della libreria degli utenti russi.

Il mondo dei videogiochi sta rispondendo, a modo suo, con decisione alla crisi ucraina. Microsoft ha sospeso le vendite di ogni suo prodotto in territorio russo, console Xbox incluse. Activision ha fatto altrettanto, così come CD Projekt RED ed altri esponenti: EA ha attuato una linea ancora più dura, annunciando l'intenzione di rimuovere la nazionale e i club russi dal gioco di calcio FIFA 22 e dal gioco di hockey su ghiaccio NHL 22. La modifica verrà attuata nelle prossime settimane con un update.