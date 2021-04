Ecco come appare Neymar in Fortnite; grazie alle ultime indiscrezioni, abbiamo modo di vedere come risulterà la skin del noto giocatore di calcio all’interno del popolare battle royale. Curiosamente però, vediamo la star mondiale che si trasforma in un Power Ranger.

La skin di Neymar su Fornite ricorda le divise dei Power Ranger

Sapevamo che il protagonista del calcio brasiliano Neymar sarebbe approdato – prima o poi – all’interno del gioco di Fortnite. La sua skin è stata spoilerata da tantissimi leaks il mese scorso e adesso, dopo tanti rumor, finalmente possiamo dare un’occhiata a come apparirà. Oggi, Epic ha rivelato l’aspetto del personaggio di Neymar, che, nella tradizionale moda di Fortnite, diventa piuttosto stravagante, con abiti sbloccabili che sembrano provenire direttamente dai Power Rangers.

Curiosamente, il calciatore non indossa maglie sportive né per la squadra nazionale brasiliana né per il suo club, il Paris St. Germain, nonostante il fatto che i kit delle squadre con licenza siano stati introdotti all’inizio di quest’anno. Puoi controllare gli accessori di Neymar nell’immagine pubblicata qui sotto. Neymar e il suo equipaggiamento, comprese alcune nuove missioni, sarà disponibile il 27 aprile per chiunque abbia acquistato l’attuale pass stagionale. Ricordiamo che è in corso il Season Pass per la Stagione 6: non perdetevelo.

Neymar è il primo atleta professionista ad essere presente in Fortnite, ma è lontano dalla prima celebrità. Oltre a molti personaggi immaginari, il battle royale ha aggiunto skin basate su star della musica come Travis Scott e Marshmello, insieme a streamer, tra cui Ninja, Loserfruit e TheGrefg. Non sono mancati neppure i personaggi dei supererori del mondo Marvel e DC: pensiamo agli Avengers o a Batman e company. Insomma, il popolare battle royaler di Epic Games continua ad essre un titolo senza tempo e senza limiti. Siamo curiosi di conoscere le prossime novità che introdurrà l’azienda.

Piccola chicca: sapevate che è presente anche l’emote di Bruno Mars all’interno del gioco?

Videogames