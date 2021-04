Fortnite sta ricevendo in queste ore un’importante quanto simpatico aggiornamento; finalmente è in arrivo l’emote di Bruno Mars all’interno del videogame più iconico degli ultimi anni.

Fortnite: una graditissima aggiunta per i fan di Mars

Bruno Mars è l’ultima celebrità ad essersi unita al mondo virtuale di Fortnite. Oggi, lo sviluppatore Epic Games ha annunciato che il battle royale riceverà la nuova emote di Mars, che consisterà in un balletto in-game, con la canzone del cantante “Leave the Door Open“. I giocatori possono già acquistare la suddetta emote da un paio di giorni.

Fortnite sta costantemente diventando un luogo pieno di star del mondo reale, sia che si tratti di streamer come Tyler “Ninja” Blevins o di calciatori stellati come il protagonista del calcio brasiliano Neymar. La musica, in particolare, è stata un grande punto focale per il gioco. Marshmello e Travis Scott hanno tenuto enormi concerti in-game con milioni di partecipanti virtuali nel corso del 2020, i BTS hanno debuttato con un video musicale ed Epic ha persino creato il proprio palcoscenico per ospitare spettacoli di artisti del calibro di Dominic Fike, J Balvin e Anderson .Paak (che recentemente ha debuttato con Bruno Mars ai Grammy).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bruno Mars (@brunomars)

Il gioco battle royale ha dato il via alla sua ultima stagione il mese scorso, che finora ha incluso veramente di tutto, dai dinosauri scatenati agli stonks. Gli update precedenti invece, hanno portato perfino i supereroi del mondo Marvel all’interno della piattaforma.

Segnaliamo che, per giocare a questo videogame, occorre possedere una console o tramite PC. La versione mobile per smartphone Android e iOS è sparita diversi mesi fa a causa di una diatriba legale che è tuttora in corso fra Apple e lo sviluppatore del gioco Epic Games.

