Fortnite, arrivano le skin di Hawkeye: cosa contiene il set

Gli appassionati di Fortnite e Marvel possono gioire: Epic Games ha annunciato infatti l'arrivo di un set di skin e oggetti ispirati ai due Hawkeye: Clint Barton e Kate Bishop. Sono i due Occhi di Falco infatti i protagonisti del nuovo pacchetto di contenuti, ecco cosa include.

Fortnite X Hawkeye: i contenuti e le skin di Occhio di Falco

Come è possibile vedere dalle immagini allegate a questo articolo, il Negozio Oggetti di Fortnite include adesso il set Hawkeye, che comprende:

Le skin di Clint Barton e Kate Bishop;

Dorso decorativo Arsenale di Hawkeye : una faretra vecchio stile venduta insieme al costume di Clint;

: una faretra vecchio stile venduta insieme al costume di Clint; Dorso decorativo Faretra di Kate : una faretra dal tocco più moderno, venduta insieme al costume di Kate;

: una faretra dal tocco più moderno, venduta insieme al costume di Kate; Piccone Tenso-Affettatore ;

; Piccone Piccone-balestra ;

; Deltaplano Arciere aereo.

Come sempre accade in questi casi, i giocatori saranno liberi di acquistare ogni oggetto singolarmente oppure comprare direttamente l'intero pacchetto, che include infine anche la schermata di caricamento dedicata ai personaggi di Occhio di Falco.

Si tratta dell'ennesima collaborazione tra Fortnite e Marvel dopo quella recente per Spider-Man No Way Home e che ancora una volta celebra una Serie TV popolare, dopo The Book of Boba Fett e Cobra Kai.

La miniserie televisiva di Hawkeye è stata infatti lanciata su Disney+ sul finire dello scorso anno e si colloca proprio subito dopo gli eventi narrati nell'ultimo film di Spider-Man. Adesso arriva l'opportunità di celebrare i personaggi protagonisti dello show televisivo in Fortnite per la gioia di tutti i fan del gioco e dell'universo Marvel.