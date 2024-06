Forno a microonde Samsung da 1100 W e 23L a SOLI 99€, WOW

Hai deciso di acquistare un forno a microonde di qualità che ti permetta non soltanto di riscaldare gli alimenti ma anche di scongelarli e cucinarli direttamente lì dentro? Allora sono certo che non vuoi perderti questa occasione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il forno a microonde Samsung a soli 99 euro, invece che 155 euro.

Come puoi vedere adesso c’è uno sconto del 36% che porta il prezzo a terra e dunque risparmi la bellezza di 56 euro sul totale. Soprattutto avrai un elettrodomestico spettacolare con tantissime funzioni molto utili. A questa cifra è da prendere al volo.

Forno a microonde Samsung in super sconto

Sul fatto che il forno a microonde Samsung sia uno dei migliori sul mercato non ci sono dubbi, ed ecco perché a questa cifra è da prendere subito. Potrai mettere all’interno tutto quello che vuoi grazie alla sua capacità da ben 23 litri. Possiede un piatto rotante che permette gli alimenti di cuocersi, riscaldarsi o scongelarsi in modo omogeneo.

Sul pratico pannello laterale potrai scegliere tantissime funzioni dedicate, impostare il timer, la temperatura e spegnerlo anche prima del tempo. È dotato di un grill da 800 W e una potenza totale da 1100 W. interno è in ceramica ed è dotato di una superficie liscia molto semplice da pulire. Ha inoltre un design accattivante e moderno che sta bene su qualsiasi cucina.

Non perdere tempo perché ce n’è poco. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo forno a microonde Samsung a soli 99 euro, invece che 155 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.