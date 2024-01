Forno a microonde Candy 700W in offerta a metà prezzo da Unieuro (59,99€)

Il forno a microonde Candy, con capacità da 20 litri e una potenza fino a 700W, è in super offerta sul sito di Unieuro all’interno della campagna promozionale Solo Online. Fino al 7 gennaio sarà possibile acquistarlo a 59,99 euro invece di 119,99 euro, per effetto del 50% di sconto. Ecco il link all’offerta.

Il modello in offerta è il Candy CMW 2070S Silver, uno dei più gettonati tra gli amanti della cucina. Alla base del suo successo l’eccellente rapporto qualità-prezzo, dato che è quasi impossibile trovare allo stesso importo un forno dalle caratteristiche simili.

Candy CMW 2070S, qui venduto nella colorazione Argento, è il forno a microonde ideale per chi lavora fuori casa e torna soltanto a tarda sera, non avendo il tempo materiale per preparare la cena. Si rivela un’ottima soluzione anche per una famiglia media, grazie alla generosa capacità da 20 litri della cavità interna.

Promosso a pieni voti anche sul fronte dell’esperienza d’uso: le funzionalità presenti sono infatti impostabili soltanto attraverso le due manopole presenti all’esterno: quella in basso permette di impostare il timer, quella in alto invece la potenza. A proposito di questo, segnaliamo la presenza della funzione defrost, utile quando si ha la necessità di scongelare più in fretta uno o più alimenti.

Approfitta dell’offerta di Unieuro sul forno a microonde Candy per risparmiare 60 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Puoi inoltre beneficiare delle spese di spedizione gratuite e scegliere se pagare in un’unica soluzione o in 3 rate a interessi zero da 20 euro al mese con Klarna e PayPal.

