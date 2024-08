FOLLE SCONTO del 47% per gli auricolari Xiaomi (costano 15€ e sono IMPERMEABILI!)

Sei stanco dei tuoi auricolari col cavo e vorresti passare finalmente a qualcosa di wireless? E se ti dicessimo che puoi avere un modello di Xiaomi per soli 15,99€? Parliamo delle Xiaomi Redmi Buds 4 Active, protagoniste di uno sconto Amazon del 47%. Analizziamo ora tutte le loro particolarità e i perché sono perfetti per le tue esigenze!

Tutte le caratteristiche degli auricolari Xiaomi

Con i loro driver da 12 mm, sapientemente calibrati, regalano un suono pieno e corposo, degno delle migliori cuffie over ear. E non sono solo potenti in termini di prestazioni audio, ma offrono anche un’autonomia eccezionale. Con un’autonomia fino a 5 ore senza mai metterle nelle custodia e ben 28 ore complessive, questi auricolari ti accompagneranno dalla mattina alla sera senza mai tradirti, per una colonna sonora personalizzata che dura tutto il giorno.

La loro connessione è basata sulla tecnologia Bluetooth 5.3, che offre una maggiore portata e una minore latenza, migliorando così la tua esperienza d’ascolto per qualsiasi dispositivo al quale verranno collegato.

La qualità sonora è ulteriormente valorizzata dalla cancellazione del rumore per le chiamate, una funzione che, grazie ai microfoni ad alta sensibilità, riduce il rumore di fondo, assicurando che ogni conversazione sia chiara anche in ambienti rumorosi.

Grazie alla certificazione IPX4, questi auricolari sono i compagni ideali per ogni avventura. Che tu stia correndo sotto la pioggia, sudando in palestra o semplicemente rilassandoti al mare, sono sempre pronti all’azione, resistenti a schizzi d’acqua e sudore.

Goditi i tuoi nuovi, incredibili, auricolari Xiaomi per soli 15,99€, risparmiando il 47% sugli originari 29,99€!