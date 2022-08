Fold o Flip, questo è il dilemma: ecco quale scegliere

Samsung ha presentato due pieghevoli dalle caratteristiche, dall’anima e dal ruolo ben differenti. Chi oggi vuole gettarsi su un foldable, o chi semplicemente solletica il vezzo di avere in mano il top di gamma del momento, potrà avere buon gioco nel gettarsi a capofitto su Samsung, ma si troverà di fronte al dilemma sul modello da acquistare: Galaxy Z Flip4 o Galaxy Z Fold4? Si tratta per la verità di proposte molto diverse, ma la diversità di questi modelli rispetto ai dispositivi tradizionali potrebbe trarre in inganno e non facilitare la scelta.

Abbiamo quindi provato a mettere in fila i motivi per cui si dovrebbe acquistare l’uno o l’altro. Sarà così più semplice capire quale modello fa al caso proprio.

Tre motivi per scegliere lo Z Fold4

Per la generosità dello schermo

Mai uno smartphone aveva potuto offrire tanti pixel senza essere catalogato come un tablet. Tanta generosità merita di essere sfruttata e lo si può fare in diversi modi: con la produttività, portando app e fogli di calcolo sul display per meglio operare su dati e informazioni; con lo streaming, godendo di film e partite anche in mobilità; con il gaming, sfruttando tutta la superficie disponibile senza appesantire gli occhi. Per l’ampio display esterno

Non serve sempre aprire il display, anzi: lo schermo esterno è di per sé uno smartphone e mette a disposizione molte funzioni essenziali senza che si debba giocoforza sfruttare la pellicola pieghevole: un messaggio o una chiamata potranno partire rapidamente anche solo sfruttando lo schermo di riserva, con vantaggi chiari in termini di comodità ed autonomia complessiva. Per le opzioni multitasking

il Fold4 consente di riorganizzare dinamicamente l’interfaccia con semplici trascinamenti delle app, così che accedere a tutte le proprie funzionalità ed i propri contenuti sia cosa rapida e semplice: questo consente di sfruttare realmente tutto lo spazio, dando così vero significato alla scelta di un dispositivo certamente oneroso, ma sicuramente superiore a qualunque altro per la prova muscolare che il foldable consente.

Questi i prezzi al lancio, con tanto di offerte speciali in termini di trade-in e pacchetti streaming aggiuntivi fino al 26 agosto:

Samsung Galaxy Z Fold4 12GB + 256GB a 1.879 euro;

Samsung Galaxy Z Fold4 12GB + 512GB a 1.999 euro;

Samsung Galaxy Z Fold4 12 GB + 1TB a 2.249€ (esclusivamente su Samsung.com).

Tre motivi per scegliere lo Z Flip4

Per la comodità delle dimensioni

Perché piccolo e dunque comodo: sta in mano, lo si apre e chiude con la sola forza delle dita, permette di gestire tutto quel che serve anche da chiuso e una volta aperto arriva comunque oltre i 6 pollici e mezzo. Per personalità e stile

La personalizzazione dei colori e del display posteriore trasforma lo smartphone in un pezzo elegante, un medium “caldo" in grado di comunicare ben di più di quanto non abbiano fin qui fatto le eteree linee dell’innovazione odierna: è sviluppato su canoni estetici nuovi, per un posizionamento nuovo e per dare maggior caratterizzazione valoriale a chi lo utilizza indossa. Per l’eclettismo del pieghevole

Un pieghevole sta in mano, sta in tasca, sta sul tavolo, sta in verticale: il suo sviluppo tridimensionale consente di utilizzarlo in molti modi, rendendolo oltremodo versatile per nuove inquadrature, nuove angolature di lettura, fino a poterlo sfruttare a mani libere semplicemente appoggiandolo nel modo che si preferisce. Viva la libertà!

Questi i prezzi annunciati:

Samsung Galaxy Z Flip4 da 8GB+128GB a 1149 euro

Samsung Galaxy Z Flip4 da 8GB+256GB a 1199 euro

Samsung Galaxy Z Flip4 da 8GB+512GB a 1329 euro

Tre motivi per scegliere un pieghevole

Per le differenti configurazioni

Un pieghevole è la somma di più device poiché consente di fare più cose con un solo terminale: un modo evoluto di intendere lo smartphone, per utenti che da dispositivi di questo tipo chiedono capacità nuove ed ulteriori per integrarsi appieno con il proprio appetito di digitale. Per la protezione del display

Perché sapere che il display è chiuso all’interno è cosa rassicurante: poter sfruttare le virtù di un pieghevole, forti di questa rassicurazione, è buon motivo di scelta. Perché è più comodo di uno smartphone tradizionale

Il Flip4 si dimezza, il Fold4 raddoppia: fin qui tutto ciò non era possibile e quindi, nei fatti, poter utilizzare un pieghevole significa avere in tasca più spazio-pixel di quanto non ne occupi il volume del dispositivo. Comodo, insomma, ma senza compromessi: il display va oltre le attese pur se l’ingombro si riduce invertendo un trend che aveva fin qui sempre aumentato la diagonale pur di far stare più cose in un medesimo smartphone. In mano è più comodo, in tasca è più comodo, la mobilità torna ad essere ergonomica.

Secondo noi

I foldable non sono per tutti: a dirlo è il prezzo, ma a dirlo sono le caratteristiche. Per poter apprezzare un foldable occorre essere utenti avanzati, che da uno smartphone pretendono servizi in grado di rivelarsi utili in più occasioni. Verrà un giorno in cui probabilmente ogni smartphone avrà un elemento pieghevole, poiché questa direzione sempre potersi candidare a diventare futuro standard (tutt’ora in via di sviluppo per poterlo migliorare ulteriormente pur limitandone i costi). Nel frattempo questa avanguardia sarà per una fetta crescente di utenti che sa apprezzarne il significato, che comprende cosa un pieghevole possa offrire e che vuole qualcosa di più da smartphone che sono altrimenti ormai omologati attorno a forma e funzionalità tradizionali.

Non bisogna capire se i foldable facciano per te, ma devi chiederti se tu sei pronto per un foldable. La differenza è sottile, ma è fondamentale. Chiunque abbia la possibilità di toccare da vicino un Fold4 o un Flip4 non perda l’occasione, insomma: sono smartphone da vivere, da plasmare, da muovere con le proprie dita per sentirne una connessione innata. Lo si capirà subito se si è utenti pronti per un foldable: questione di Tsaheylu, tramite il quale ci si legherà al proprio foldable come in Avatar si fa con gli Ikran, fin dal primo contatto. Poi sarà per sempre.

