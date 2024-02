Friggitrice ad aria Electrolux da 3,5L e 8 programmi a soli 71€ su eBay

Promozione da non credere quella che ho scovato su eBay. Se fai alla svelta oggi puoi fare un vero colpaccio. Dunque senza perdere tempo metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Electrolux a soli 71,99 euro, invece che 199,99 euro. Per ottenerla a questo prezzo inserisci anche il codice promozionale SANVALENTINO al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto gigante del 60% più un ulteriore ribasso con il codice segreto per un risparmio spaventoso di 128 euro. Non è certo un’offerta che potrà durare ancora tanto, per cui sii rapida.

Friggitrice ad aria Electrolux con ampio cestello e 8 programmi

Con questa friggitrice ad aria ti agevolerai tantissimo nella preparazione di molti piatti che saranno buoni e anche più sani. All’interno del cestello da 3,5 litri l’aria circola in modo uniforme rendendo i cibi morbidi e croccanti. E non dovrai far altro che selezionare uno degli 8 programmi preimpostati.

Tutto semplice, veloce e intuitivo. Puoi agire sul pratico pannello touch e decidere la temperatura manualmente e impostare un timer. Niente più fornelli dunque, cucini tutto qui dentro. E poi il suo design compatto ed elegante la rende perfetta per ogni cucina. Occupa poco spazio e la poi pulire velocemente anche in lavastoviglie.

Fai presto perché le unità disponibili spariranno in men che non si dica. Quindi fiondati su eBay e acquista la tua friggitrice ad aria Electrolux a soli 71,99 euro, invece che 199,99 euro. Ricordati di inserire il codice promozionale SANVALENTINO al momento del pagamento per avvalerti dello sconto. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.