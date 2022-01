Fire TV Stick 4K Max a 39€: 5 trucchi e la TV diventa un COMPUTER

Con le promozioni Amazon del momento, puoi finalmente prendere Fire TV Stick 4K Max a 39€ circa appena. Ci sono anche gli altri modelli in sconto, ma ho scelto questo perché è incredibile: un piccolo concentrato di potenza e tecnologia, ora a prezzo ridicolo.

Ci sono 5 trucchi per sfruttarlo al meglio, che dovresti scoprire subito dopo l'acquisto. La TV diventa quasi un computer, usando al meglio questo device. Intanto, se non hai ancora approfittato di questa occasione, puoi completare rapidamente l'ordine. Lo ricevi in un giorno, grazie alle spedizioni Prime.

Amazon Fire TV Stick 4K Max: 5 trucchi da conoscere subito

Un prodotto come questo si acquista principalmente per guardare i tuoi contenuti in streaming e on demand preferiti. Quindi Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e non solo. Sai però che questo gioiellino è in grado di offrirti molto di più? Soprattutto questo modello, che è anche molto più potente degli altri.

Nella mia selezione ci sono 5 piccole astuzie, che daranno enormi soddisfazioni. Eccole tutte:

un aiuto se il digitale terrestre non va: già, puoi usarlo come sostituto perché molti canali TV hanno la loro applicazione e trasmettono anche in streaming; l'esempio migliore? Rai Play, con tutti i canali in diretta, sempre disponibili; sfruttare il Bluetooth per controller, tastiere, mouse e speaker: non lo sanno in molti, ma questo piccolo concentrato di tecnologia ben si presta ad essere collegato a periferiche esterne; una soundbar per migliorare l'audio, ad esempio, ma non solo; puoi connettere anche un controller o una tastiera e – a breve – capirai a cosa serviranno; scaricare applicazioni varie e giochi: non limitarti a usare solo le applicazioni principali, ovvero quelle simili a Netflix oppure Prime Video; il sistema operativo altro non è che una personalizzazione di Android ed è dotato di un vero e proprio store di app! Scarica anche giochi, software di vario genere e trasforma la tua TV in un vero e proprio centro multimediale; ad esempio, ci sono diversi giochi, che puoi sfruttare con il controller connesso in Bluetooth! navigare su Internet: fra le applicazioni che puoi scaricare, c'è l'ottimo browser Web Silk; questo significa che – tramite la televisione – puoi serenamente navigare su Internet e visualizzare i siti che ti interessano; sfruttare al massimo Alexa: lo fanno in pochi, ma l'assistente vocale a portata di telecomando è una chicca assurda, soprattutto se hai una casa smart! Gestisci con la voce la ricerca di applicazioni e programmi preferiti, ma non solo: chiedi informazioni, accendi e spegni le luci e divertiti con Alexa ogni volta che vuoi.

Come vedi, già partendo da questi 5 trucchi, sarai in grado di ottenere moltissimo dal tuo nuovo Fire TV Stick 4K Max che adesso prendi a 39€ circa appena da Amazon, ovvero quasi a metà prezzo. Una cifra ridicola, se pensi che – sfruttandolo in questo modo – ti avvicini a rendere la TV quasi un computer! In più, questo modello – oltre ad essere molto potente – supporto anche il WiFi 6 e la qualità ultra HD: si può chiedere di più, a un prezzo così piccolo? Impensabile.