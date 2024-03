Fire TV: ecco la lista dei film in lizza per conquistare l'OSCAR

Grazie alla vasta gamma di dispositivi Fire TV, tra cui Stick 4K, Stick 4K Max e Cube, hai la possibilità di trasformare qualsiasi televisore in una smart TV: il cinema arriva direttamente a casa tua per un intrattenimento totale.

La notte degli Oscar è senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi dai cinefili di tutto il mondo e, proprio grazie agli apparecchi Fire TV, potrai goderti alcuni dei film in nomination per conquistare l’ambita statuetta d’oro.

Sapore di Oscar grazie a Fire TV

Riportiamo di seguito la lista dei film in nomination che potrai guardare grazie ai dispositivi Fire TV:

Oppenheimer (Prime Video) : il film dedicato al fisico passato alla storia per la bomba atomica, con 13 candidature, tra cui miglior film e miglior regia;

: il film dedicato al fisico passato alla storia per la bomba atomica, con 13 candidature, tra cui miglior film e miglior regia; Barbie (Prime Video) : la pellicola dedicata a Barbie interpretata da Margot Robbie candidata con diverse nomination, tra cui miglior film e migliori costumi;

: la pellicola dedicata a Barbie interpretata da Margot Robbie candidata con diverse nomination, tra cui miglior film e migliori costumi; Killers of the Flower Moon (Prime Video) : il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, che racconta gli omicidi di una tribù di nativi americani Osage negli anni 20, in lizza per diversi premi, tra cui miglior fotografia e miglior regia;

: il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, che racconta gli omicidi di una tribù di nativi americani Osage negli anni 20, in lizza per diversi premi, tra cui miglior fotografia e miglior regia; Maestro (Netflix) : l’opera cinematografica che racconta l’impavida storia d’amore tra il musicista Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, candidata per diversi premi, tra cui miglior film e miglior sceneggiatura originale;

: l’opera cinematografica che racconta l’impavida storia d’amore tra il musicista Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, candidata per diversi premi, tra cui miglior film e miglior sceneggiatura originale; La Società della Neve (Netflix) : il commovente film sul disastro aereo del 1972 nelle Ande, in gara nelle categorie miglior film internazionale e miglior trucco e acconciature;

: il commovente film sul disastro aereo del 1972 nelle Ande, in gara nelle categorie miglior film internazionale e miglior trucco e acconciature; The Creator (Disney+ e Apple TV) : l’epico thriller d’azione in cui l’umanità è in guerra contro l’intelligenza artificiale, nominato nelle categorie miglior sonoro e migliori effetti speciali;

: l’epico thriller d’azione in cui l’umanità è in guerra contro l’intelligenza artificiale, nominato nelle categorie miglior sonoro e migliori effetti speciali; Elemental (Disney+): la storia degli abitanti di fuoco, acqua, aria e terra di Element City, rientra tra i candidati al miglior film d’animazione.

L’utilità dei dispositivi Fire TV si estende oltre la semplice trasformazione di qualsiasi televisore in una smart TV, compresi quelli più datati, offrendo anche un controllo vocale dei dispositivi compatibili per la smart home. Ad esempio, grazie ai comandi vocali diretti ad Alexa tramite Fire TV, gli utenti possono facilmente gestire una serie di azioni come accendere o spegnere il televisore, regolare le luci, selezionare la porta HDMI desiderata o controllare persino il condizionatore.