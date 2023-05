Fire Max 11: ufficiale il tablet Amazon 2-in-1, il più potente di sempre

Fire Max 11 è il nuovo tablet presentato oggi dal colosso statunitense, dotato di un brillante schermo da 11 pollici, un processore octa-core e 4GB di RAM. I preordini sono già iniziati negli Stati Uniti ad un prezzo di partenza 229,99 euro.

Degna di nota è la possibilità di acquistare una tastiera e uno stilo con attacco magnetico per convertire il tablet in un piccolo laptop: il bundle che include tutti gli accessori sarà venduto a partire da 329,99 dollari.

Fire Max 11: il tablet 2-in-1 di Amazon che punta a sorprendere

Fire Max 11 punta ad essere il compagno di lavoro ideale per lo studio, la produttività di base e anche per l’intrattenimento se guardiamo alle 14 ore promesse di durata della batteria, fino a 128GB di spazio integrato e un processore potenziato per offrire streaming veloce, giochi reattivi e multitasking senza interruzioni.

Il display con diagonale da 11 pollici ha una risoluzione da 2000 x 1200 pixel e ospita sulla parte superiore una fotocamera da 8 megapixel, accompagnata da un obiettivo frontale della stessa risoluzione. Lo stile magnetico opzionale permetterà di prendere appunti scritti a mano, mentre lo schermo più grande è l’ideale per usare due app contemporaneamente nella modalità schermo diviso.

Realizzato con una struttura in alluminio, Fire Max 11 promette di essere elegante, leggero e resistente. Il vetro rinforzato lo rende tre volte più resistente di un iPad.

Fire Max 11 è disponibile a scelta tra 64 o 128GB ad un prezzo di partenza di 229,99 dollari. La custodia con tastiera integrata costa 89,99 euro, mentre lo stilo magnetico 34,99. Il bundle, come detto in apertura, è prenotabile a partire da 329,99 dollari.

Per quanto riguarda l‘Italia si attendono conferme, ma dovremmo avere maggiori notizie prossimamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.