Fino a 25€ di buoni Amazon GRATIS, ma non per tutti: SCOPRI se puoi averli

Ogni tanto Amazon offre la possibilità di ottenere dei buoni completamente gratuiti da spendere direttamente per i tuoi acquisti. Sfortunatamente però non sono destinati a tutti, ma solo per una selezione dei clienti. In questo momento, puoi ottenere fino a un massimo di 25€ di credito da utilizzare sulla piattaforma grazie a due differenti promozioni. Continua a leggere per scoprire come fare a capire se puoi accedere a una o entrambe le iniziative, riscattando i tuoi buoni.

In ogni caso, per accedere è necessario essere iscritti ai servizi Prime: se non lo sei, e non li hai mai provati prima, hai 30 giorni a disposizione per esplorare tutto quello che possono offrirti in modo completamente gratuito. Puoi scriverti in pochi secondi e senza alcun obbligo: dopo il periodo di prova, il rinnovo è automatico, ma non vincolante e puoi quindi disdire quando vuoi.

Buoni Amazon: fino a 25€ per alcuni clienti

Il totale di questi crediti nasce dal cumulo di due iniziative. La prima è dedicata all’esclusivo servizio Amazon Photos mentre la seconda è generica ed è rivolta solo ad alcuni utenti Prime.

Per quanto riguarda l’iniziativa dedicata al servizio di gestione cloud delle tue fotografie, il buono a disposizione e di ben 15€. Rivolto esclusivamente a chi non lo ha mai utilizzato, basterà caricare almeno una fotografia tramite il servizio di backup e seguire le istruzioni dedicate all’iniziativa per ottenere il credito. Sempre tramite la pagina ufficiale potrai scoprire anche il regolamento completo.

La seconda campagna promozionale, come anticipato, è generica. Amazon ha deciso di rivolgere questa promozione solo a un numero limitato di utenti Prime. Basta collegarsi sulla pagina ufficiale dedicata all’evento per scoprire immediatamente se si è fra i fortunati che potranno avere accesso a un credito di 10€ da spendere sulla piattaforma. Anche in questo caso, sulla pagina ufficiale troverai tutte le istruzioni per ottenere il buono e per spenderlo.

In ogni caso, si tratta di occasioni disponibili solo per un periodo limitato di tempo e vale assolutamente la pena scoprire se è possibile accedere a una o entrambe le iniziative, ottenendo fino a ben 25€ da spendere per i propri acquisti preferiti.