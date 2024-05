L'adorabile set di piantine LEGO è tornato in OFFERTA su Amazon (-20%)

Torna in sconto su Amazon uno dei set LEGO per adulti più apprezzati: nello specifico parliamo del set Icons Piantine della Collezione Botanica che oggi puoi acquistare a soli 39,99 euro invece di 49,99. Con la spedizione Prime potrai riceverlo subito a casa.

Set piantine LEGO: non dovrai neanche innaffiarle

Il set comprende 9 piante finte, ispirate a specie di zone aride e tropicali, alcune delle quali sono anche carnivore, tutte posizionate in un elegante vaso color terracotta.

La complessità differente di ognuna di esse permette di soddisfare sia i principianti che i costruttori più esperti in cerca di una sfida: una volta completate, queste piantine saranno perfette per abbellire la casa o l’ufficio, come un oggetto decorativo da scrivania, libreria o mensola che farà la sua bella figura.

Questo set utilizza elementi in plastica vegetale realizzati con canna da zucchero proveniente da fonti sostenibili, quindi darai anche una mano all’ambiente senza rinunciare al divertimento.

Un regalo perfetto per occasioni speciali, ma anche un semplice acquisto del momento per sfruttare uno sconto come quello di oggi. Acquista adesso il tuo set piantine LEGO a soli 39,99 euro invece di 49,99.