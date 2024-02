Final Fantasy VII Rebirth deve ancora uscire, ma è già SCONTATO su eBay

Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo della serie Remake, un’avventura epica che riprende la storia esattamente dove l’aveva lasciata Final Fantasy VII Remake Intergrade. Nell’avventura seguirai Cloud Strife e il suo gruppo mentre si immergono in un viaggio che li condurrà oltre i confini di Midgar, verso l’ignoto e l’inaspettato.

In questo nuovo capitolo, affronta nuove sfide e nuovi nemici in un mondo ricco di pericoli e misteri. Il sistema di combattimento è stato ampliato e migliorato, offrendo una maggiore profondità strategica e nuove abilità da scoprire e utilizzare durante l’avventura.

Potrai esplorare un mondo vasto e affascinante, pieno di ambientazioni mozzafiato e segreti da scoprire. Da città imponenti a villaggi remoti, da dungeon oscuri a luoghi misteriosi, ogni angolo di Gaia è pronto ad essere esplorato, con enigmi da risolvere e missioni secondarie da completare per ottenere ricompense esclusive.

Lasciati catturare dall’indimenticabile colonna sonora composta da Nobuo Uematsu, che accompagnerà ogni momento del tuo viaggio, regalandoti un’esperienza sonora epica e coinvolgente. Final Fantasy VII Rebirth è un’esperienza di gioco che non puoi permetterti di perdere, sia per gli appassionati di JRPG che per coloro che hanno amato il primo capitolo del Remake.