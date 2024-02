Final Fantasy 7 Rebirth PS5: prenotalo a soli 63€ SOLO PER OGGI su eBay

Strepitosa opportunità attiva solo per oggi su eBay. Inserendo il codice sconto SANVALENTINO puoi prenotare l’attesissimo Final Fantasy 7 Rebirth per PlayStation 5 a soli 63,89 euro invece di 80,98. Uno sconto strepitoso su uno dei giochi più attesi dell’anno, per quella che è la seconda parte del progetto remake del settimo capitolo della serie.

Final Fantasy 7 Rebirth è in arrivo: rivivi l’epica storia

Final Fantasy 7 Rebirth rappresenta la seconda parte della trilogia di Final Fantasy 7 Remake. Riprendendo dallo spettacolare finale della prima parte (che puoi acquistare in offerta su Amazon), il gruppo di amici di Cloud è alla ricerca di Sephirot e si ritrova a percorrere ed esplorare le varie regioni del mondo, per un gameplay decisamente più aperto rispetto al predecessore.

Potrai esplorare a fondo l’affascinante mondo di Final Fantasy VII contando inoltre su numerosi contenuti extra e mini-giochi, inclusi mezzi di trasporto unici per muoverti più velocemente. E poi c’è lo spettacolare sistema di combattimento che abbiamo già visto nella prima parte, con un mix tra azione cinematografica e strategia che farà impazzire i fan.

Siamo di fronte ad uno dei giochi più attesi dell’anno, che arriva a riempire questa prima parte del 2024. Inserisci il codice sconto SANVALENTINO su eBay e pagalo soltanto 63,89 euro invece di 80,98. Il gioco ti verrà consegnato al D1 del 29 febbraio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.