Final Fantasy 7: lo spin-off su Zack (per PS5) precipita a 19€, FAI PRESTO!

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion è la versione rifatta del capitolo originale che approfondisce l’incredibile storia del Soldier Zack Fair. Se non la conosci ancora, o vuoi riviverla in una veste moderna, potrai prendere la versione PS5 per soli 19,99€!

Tutte le caratteristiche di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Questa nuova edizione invita i giocatori a immergersi nell’epica avventura di Zack Fair, un giovane e ambizioso SOLDIER della Shinra, determinato a scalare i ranghi dell’organizzazione militare, ma completamente rimodellata con una grafica mozzafiato, una colonna sonora rimasterizzata, un’interfaccia utente rinnovata e un sistema di combattimento migliorato.

L’avventura è ambientata sette anni prima degli eventi di Final Fantasy VII, e i giocatori seguiranno Zack mentre intraprende una missione per rintracciare Genesis Rhapsodos, un SOLDIER di 1ª classe che ha disertato. Nel corso della sua missione, Zack si troverà a scoprire verità sconvolgenti sugli esperimenti condotti dalla Shinra e sui mostri che vengono creati, rivelando segreti oscuri e complessi che getteranno nuova luce sugli eventi del gioco originale.

Durante il viaggio di Zack, incontrerai personaggi iconici del franchise di Final Fantasy VII, tra cui Cloud Strife, Sephiroth e Aerith Gainsborough. Questi incontri offrono anche una maggiore comprensione dei legami e delle motivazioni che influenzano gli eventi di Final Fantasy VII.

L’interfaccia utente rinnovata è stata progettata per essere intuitiva e facile da navigare, migliorando l’accessibilità e la gestione del gioco. Ma anche il sistema di combattimento è migliorato, più fluido e dinamico, introducendo nuove sfide e strategie che rendono ogni battaglia molto più coinvolgente.

Vivi questa fantastica avventura sulla tua PS5 e scopri la verità che risiede dietro agli eventi visti in Final Fantasy VII. Fai tuo questo capitolo per soli 19,99€ al posto dei classici 28,88€.