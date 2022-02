Film Marvel più attesi del 2022: la lista completa

Sono davvero numerosi i film Marvel più attesi del 2022, molti dei quali nuove uscite e altri invece realizzati come proseguo della storia dell’universo Marvel: preparate i pop-corn perché ci sono parecchie novità in arrivo nei prossimi mesi.

Film Marvel più attesi del 2022: ce n’è per tutti

Il primo film Marvel in programmazione dovrebbe arrivare il prossimo mese di maggio, ed è un titolo atteso da moltissimo tempo.

Morbius

Michael Morbius, biochimico geniale interpretato dal premio Oscar Jared Leto, è affetto da una rara e grave malattie del sangue. In un incredibile e rovinoso tentativo di curarsi, in uno dei suoi esperimenti si infetta con una forma di vampirismo.

Il film è atteso il 31 marzo 2022.

Doctor Strange: nel Multiverso della Follia

Dopo aver visto le peripezie di Doctor Strange in Spider-Man: No Way Home, il premio Oscar Benedict Cumberbatch sarà diretto da Sam Raimi in una nuova pellicola che si prospetta emozionante. Nel film, infatti, Doctor Strange si troverà impegnato nella ricerca della Gemma del Tempo e rappresenta quindi un collegamento temporale con i fatti avvenuti in Avengers: Endgame.

Il film è atteso il 4 maggio 2022.

Thor: Love and Thunder

Thor, il figlio prediletto di Odino, si ritroverà al centro di incredibili novità che lo riguardano da vicino: dapprima il ritorno di Natalie Portman che svolgerà un ruolo centrale e fondamentale per il film e la storia stessa di Thor – niente spoiler. Chris Hemsworth, diretto da Taika Waititi, si ritroverà a condividere con altri i poteri del Mjolnir, il potentissimo martello, dopo che lo aveva già fatto con con Captain America in Avangers: Endgame.

Il film è atteso per l’8 luglio 2022.

Black Panther: Wakanda Forever

Il sequel del campione d’incassi Black Phanter con protagonista il compianto Chadwick Boseman è ancora oggi avvolto nel mistero. Oltre le parole del registra che conferma l’impegno di tutta la troupe per realizzare un film che renda omaggio a Boseman, sappiamo che la storia si concentrerà su Shuri, la sorella di T’Challa, interpretata da Lititia Wright.

Il film è atteso l’11 novembre 2022.

Film Marvel in programma per il 2023

Infine, ecco la lista (parziale) dei film Marvel programmati per il 2023: