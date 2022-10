FIFA 23 per Nintendo Switch: ACQUISTALO ADESSO ad un super prezzo

FIFA 23 è disponibile anche per Nintendo Switch nella ormai consueta Legacy Edition. Questo significa che si tratta di una versione aggiornata del gioco di calcio dello scorso anno, che include divise, club e rose aggiornate a questa stagione di alcuni dei principali campionati del mondo.

Troviamo nuovi stadi, telecronache e grafiche aggiornate, insieme all’inserimento per la prima volta dei club femminili. Ci sono diversi tornei su licenza, come la UEFA Champions League, la Serie A e la Serie B, la Premier League e molto altro ancora. Ecco dove puoi acquistare il gioco al miglior prezzo.

FIFA 23 per Nintendo Switch: dove acquistarlo al miglior prezzo

La Legacy Edition di FIFA 23 per Nintendo Switch è disponibile ovviamente presso i principali rivenditori. Il miglior prezzo online te lo offrono però come sempre due portali come Amazon ed eBay:

Come si legge nella descrizione ufficiale del titolo, FIFA 23 Legacy Edition include le stesse modalità e caratteristiche di gameplay di FIFA 22 Legacy Edition, senza novità o altre modifiche di rilievo.

Gli unici cambiamenti riguardano, come detto, gli aggiornamenti delle rose e dei campionati di tutto il mondo, insieme a tutte le novità previste in questo senso anche per le versioni delle altre console.

Il gioco ha un peso di circa 14 GB, risultando quindi molto “leggero” in termini di spazio occupato, e ti permette di giocare sia in modalità TV che portatile. Ricordiamo ovviamente che puoi acquistarlo in super sconto anche per PS4, PS5 e riceverlo GRATIS con Xbox Series S.

