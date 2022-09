FIFA 23: CLAMOROSA OFFERTA, a questo prezzo deve essere tuo

Oggi è il giorno del lancio di FIFA 23. Il nuovo gioco di calcio è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia presso i rivenditori autorizzati.

C’è un insospettabile che offre già la migliore offerta possibile: presso i supermercati Esselunga puoi acquistare la versione PS4 a soli 54,90 euro. Se sei interessato alla versione PS5 invece il prezzo è di 64,90, anche qui uno sconto importante rispetto il listino.

I supermercati Esselunga che aderiscono all’iniziativa li trovi a questo indirizzo. Nel caso non fossi fortunato o nella tua zona non fosse presente un negozio della catena puoi consolarti con Amazon, dove il gioco è acquistabile in offerta.

FIFA 23: dove acquistarlo al miglior prezzo

Amazon ed Esselunga non sono comunque gli unici posti dove puoi trovare FIFA 23 ad un prezzo scontato. Alcune interessanti offerte sono presenti ad esempio anche su eBay:

A proposito di offerte, non dimenticare che su Amazon puoi acquistare Xbox Series S con FIFA 23 in regalo:

Il nuovo gioco di calcio di EA Sports si contraddistingue per un realismo mai visto prima, con oltre 30 tornei ufficiali che includono le competizioni UEFA come la Champions League, i Mondiali di Calcio del Qatar 2022, la Serie A, la Serie B e anche il calcio femminile.

