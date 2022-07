FIFA 23, annuncio ufficiale pronto: data e ora del trailer gameplay

È finalmente arrivato il momento di FIFA 23. Dopo numerose indiscrezioni che indicavano proprio per la seconda metà di luglio il momento in cui avremmo scoperto il nuovo gioco di calcio, EA Sports ha confermato che si prepara a presentare ufficialmente il titolo.

Appuntamento fissato per domani, 20 luglio, alle ore 18 italiane. Il trailer sarà mostrato nel video allegato che trovi qui sopra e stando alle ultime voci di corridoio avrà una durata di circa 2 minuti e 20 secondi. Vedremo sicuramente un focus sulle novità principali del gioco, insieme alle prime sequenze di gameplay.

FIFA 23: presentazione imminente, cosa aspettarsi?

FIFA 23 sarà un gioco a suo modo storico: si tratterà infatti dell’ultimo capitolo della serie sviluppato da EA Sports che dal prossimo anno, in seguito agli accordi non rinnovati con la FIFA dopo un sodalizio di quasi 30 anni, rinominerà la saga semplicemente in EA Sports FC.

Dal punto di vista simbolico dunque sarà un titolo molto importante, destinato ad introdurre alcune interessanti novità: si è parlato ad esempio di un maggior spazio per il calcio femminile, con l’inserimento dei primi club e dei campionati più importanti al mondo. Poi, pare ci sarà una modalità tutta dedicata ai Mondiali di Calcio 2022 che si terranno il prossimo inverno in Qatar e a cui l’Italia purtroppo non parteciperà.

Per il resto, ci aspettiamo di vedere interessanti novità dal punto di vista del gameplay che permettano di fare un ulteriore passo in avanti rispetto l’ottimo FIFA 22. Cose che scopriremo tutte domani, mercoledì 20 luglio, alle 18 ora italiana. Appuntamento da non perdere.

