FIFA 24 sfiderà EA Sports FC: ci sarà un nuovo gioco, ma non solo

La notizia, confermata dopo mesi di indiscrezioni, che dal 2023 la serie calcistica FIFA si chiamerà semplicemente EA Sports FC è destinata ovviamente a scuotere gli equilibri di un settore, quello dei videogiochi di calcio, che non accoglie nuovi competitor da diversi anni.

Ora, proprio grazie alla separazione tra la FIFA ed Electronic Arts, si apre lo spiraglio per nuovi protagonisti: una certezza, FIFA 24 si farà. Ovviamente non sarà progettato da EA, anzi, finirà proprio per sfidare lo stesso EA Sports FC.

EA Sports, FIFA 24 e il futuro dei giochi di calcio marchiati FIFA

È la FIFA stessa ad annunciare che il divorzio con EA le consentirà di lanciare nuovi giochi di calcio realizzati con altri studi e publisher di terze parti, con l’obiettivo di proporre una gamma di scelta ancora più ampia agli appassionati. Si guarda ad esempio a proposte specifiche che riguarderanno la Coppa del Mondo di Qatar 2022, per non parlare del mondiale femminile che si giocherà in Australia e Nuova Zelanda nel 2023.

In tutto questo però va inserito il discorso relativo al FIFA 24 vero e proprio che, anche senza EA, continuerà ad esistere. L’organizzazione mondiale del calcio ha confermato infatti che sono attualmente in corso discussioni con publisher di giochi, società e investitori leader nel mercato multimediale allo scopo di sviluppare un nuovo gioco di calcio simulativo che, sì, sfiderà direttamente EA Sports FC.

Prima di allora, già quest’anno, vedremo l’arrivo di altri giochi di calcio, inclusa un’esperienza di gioco su misura, così l’ha definita la FIFA, sul Mondiale del Qatar.

“Posso assicurarvi che l’unico gioco autentico e reale che ha il nome FIFA sarà il migliore disponibile per i giocatori e gli appassionati di calcio. Il nome FIFA è l’unico titolo globale e originale. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26 e così via: la costante è il nome FIFA che rimarrà per sempre il migliore“.

Sono state le parole molto decise da parte del presidente della FIFA, Gianni Infantino.