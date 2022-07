FIFA 23: la copertina con Mbappé e closed beta in arrivo

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla presentazione di FIFA 23. Un forte indizio è dato dal fatto che in rete è trapelata l’immagine della copertina ufficiale del nuovo gioco di calcio, che ritrae ancora una volta Kylian Mbappé, stella del Paris Saint-Germain.

Insieme alla cover, arriva anche quello che è il logo ufficiale del titolo, ovviamente non molto diverso dal passato, ma per l’ultima volta. Dal prossimo anno, infatti, il gioco cambierà nome in EA Sports FC, in seguito al divorzio con la FIFA al termine di un sodalizio che durava da quasi trent’anni.

FIFA 23: Mbappé in copertina e closed beta in vista

Secondo diverse indiscrezioni, la presentazione di FIFA 23 è attesa entro la fine di questo mese, dunque la prossima settimana potremo finalmente saperne qualcosa di più. Il profilo Twitter italiano “Aggiornamenti Lumia” ha scoperto l’esistenza del file della Closed Beta sullo store Xbox, in particolare legata alle versioni Xbox Series X e Xbox Series S del gioco. Addirittura, era presente anche un’immagine gameplay, che è stata poi eliminata per questioni di copyright.

La Closed Beta avrà un peso di circa 38GB e, salvo sorprese, sarà disponibile nel mese di agosto. Parteciparvi non sarà facile, ma si attendono ulteriori dettagli in questo senso da Electronic Arts.

FIFA 23 uscirà il 30 settembre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e Nintendo Switch. Il gioco dovrebbe includere anche una modalità dedicata ai Mondiali di Calcio del Qatar 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.