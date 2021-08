È tutto pronto per l'uscita del nuovo FIFA 22, prevista per il prossimo 1 ottobre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e Google Stadia. Nelle scorse ore è arrivata la notizia ufficiale che Lazio e Atalanta saranno presenti all'interno del gioco con nomi alternativi, a causa della mancata cessione dei diritti da parte delle squadre italiane.

Le due società si chiameranno rispettivametne Latium e Bergamo Calcio, anche gli scudetti non saranno quelli ufficiali, EA ha creato dei semplici emblemi da associare alle due squadre. La mancanza di licenze ufficiali è un problema che spesso si manifesta nel noto franchise di simulazione sportiva, è già accuduto in passato con Juventus, che a causa della stretta partnership con Konami e PES non ha pututo concedere i diritti d'immagine a FIFA.

Intanto FIFA 22 promette grandi cose, il nuovo capitolo introduce – soltanto su PS5 e Xbox Series X|S – l'innovativa tecnologia HyperMotion, protagonista di un recente video trailer che ne spiega le potenzialità. EA ha già annunciato i cronisti ufficiali per la lingua italiana, ad affiancare l'ormai veterano Pierluigi Pardo ci sarà Lele Adani al commento tecnico.

