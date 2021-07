Il lancio di FIFA 22 è alle porte, Electronic Arts ha finalmente annunciato i cronisti ufficiali che durante le partite commenteranno le giocate dei videogiocatori. Si tratta di Pierluigi Pardo e Lele Adani, rispettivamente veterani della telecronaca e del commento tecnico.

EA SPORTS ha affidato la telecronaca dei match su FIFA 22 ad una coppia d'eccezione, Pierluigi Pardo è tra i telecronisti più amati di sempre, mentre Lele Adani è un noto opinionista televisivo ed ex calciatore, nonché un coinvolgente commentatore calcistico. Adani compare per la prima volta in FIFA e lo sviluppatore ne annuncia il debutto dichiarandosi entusiasta:

“Adani offrirà la sua esperienza sia come calciatore professionista, sia come commentatore televisivo. Lo stile inconfondibile di Adani, che enfatizza le prodezze dei giocatori e presta particolare attenzione alle dinamiche di campo, è una scelta naturale per l'esperienza che HyperMotion porta.”

Lele Adani si dimostra felice dell'ambiziosa collaborazione con il publisher americano:

“Sono davvero felice di annunciare l'inizio della mia collaborazione con EA SPORTS a partire da FIFA 22. Poter essere la voce del commento tecnico per il più prestigioso e autentico videogioco di calcio mi rende molto orgoglioso.”

Il commento tecnico di Adani affiancherà la telecronaca di Pierluigi Pardo, cronista esperto, opinionista e conduttore televisivo, che compare in FIFA per l'ottava stagione consecutiva. Ricordiamo che FIFA 22 uscirà il prossimo 1 ottobre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e Google Stadia, è già possibile effettuare il preordine su Amazon a partire da 49,98€.

