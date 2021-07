L'innovativa tecnologia HyperMotion è protagonista dell'ultimo video trailer di FIFA 22, pubblicato sul canale YouTube ufficiale di EA SPORTS FIFA. Il filmato mostra nel dettaglio il nuovo sistema di motion capture, con sequenze di gameplay e immagini di backstage.

“HyperMotion è una tecnologia esclusiva per console next-gen, che rivoluziona il gameplay in ogni partita e modalità di gioco.” È questa la frase con la quale EA introduce il trailer, la nuova tecnologia cattura contemporaneamente i movimenti di 22 giocatori in campo e – grazie all'aiuto del Machine Learning – introduce nuove funzioni in FIFA 22.

I movimenti del giocatori in campo risultano più fluidi e realistici che mai, con avvincenti scontri aerei e un miglior controllo di palla. L'intelligenza artificiale e il sistema di motion capture 11v11 offrono un'esperienza di gioco avanzata e rappresentano il più grande aggiornamento sulle animazioni nella storia di FIFA.

La differenza tra i precedenti sistemi e l'attuale HyperMotion sta proprio nel metodo di cattura dei movimenti. Per le versioni next-gen di FIFA 22 sono stati catturati in contemporanea i movimenti di 22 giocatori professionisti, mentre giocavano intensamente tra scontri fisici, dribbling e tiri a giro.

Il nuovo simulatore calcistico promette grandi cose, uscirà il prossimo 1 ottobre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e Google Stadia, è già possibile effettuare il preordine su Amazon a partire da 49,98€. Intanto sono stati annunciati i cronisti ufficiali per la lingua italiana, il commento tecnico è affidato a Lele Adani.

