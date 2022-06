FIFA 22 arriva gratis su Xbox Game Pass con delle sorprese per FUT

Se ne era parlato già per inizio maggio, ma alla fine la conferma ufficiale arriva soltanto adesso: FIFA 22 entra nel catalogo di EA Play e Xbox Game Pass Ultimate a partire dal prossimo 23 giugno.

Il gioco di calcio di EA Sports, già disponibile con il PlayStation Plus di maggio, entrerà dunque a far parte in pianta stabile del servizio in abbonamento di Electronic Arts, che è incluso senza alcun costo aggiuntivo con Xbox Game Pass Ultimate.

FIFA 22 su Xbox Game Pass: quando esce e cosa sono i bonus per FUT

Come detto, dunque, chiunque sia abbonato al Game Pass Ultimate dal prossimo 23 giugno potrà scaricare gratuitamente FIFA 22, in attesa che EA Sports annunci ufficialmente FIFA 23, che sarà l’ultimo gioco di calcio del publisher ad utilizzare questa denominazione. Dal 2024, infatti, si chiamerà semplicemente EA Sports FC, con FIFA 24 che verrà probabilmente realizzato da un altro sviluppatore.

Insieme alla possibilità di avere FIFA 22 senza costi aggiuntivi, ogni mese saranno previste delle ricompense esclusive per gli abbonati, come abbigliamento e monete Volta, potenziamenti XP stagionali di Ultimate Team e Set Stadio.

Ricordiamo che EA Play è disponibile anche su PlayStation 4 e PlayStation 5: in quel caso però l’abbonamento non è incluso con PlayStation Plus ed è necessario pagare l’iscrizione di 3,99€ al mese per accedere al catalogo.

