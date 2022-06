FIFA 23: come avere i codici della closed beta

FIFA 23 è destinato ad essere un titolo molto importante: sarà infatti l’ultimo episodio della serie FIFA sviluppato da EA Sports, che dal 2024 rinominerà il suo gioco di calcio semplicemente in EA Sports FC, visto il divorzio dalla FIFA dopo un sodalizio durato quasi 30 anni.

C’è dunque molta attesa per capire quali saranno le caratteristiche principe del nuovo capitolo: qualcosa che in molti presto saranno in grado di testare grazie alla prima closed beta. Ma come si fa ad ottenere un codice? Scopriamolo insieme.

FIFA 23 Closed Beta: come essere selezionati

Riuscire a far parte del gruppo di fortunati destinati a ricevere un codice per la closed beta di FIFA 23 ovviamente non è facile e in genere, come ha dimostrato FIFA 22, bisogna possedere due importanti requisiti:

Essere un campione FUT verificato

Essere iscritto alla newsletter EA

Per quest’ultimo passaggio è necessario seguire questo procedimento:

Aprire il sito ufficiale EA Effettuare l’accesso con il proprio account EA Aprire la scheda “Preferenze e-mail“ Assicurarsi che sia presente la spunta alla voce “Sì, inviatemi via e-mail maggiori informazioni su prodotti, notizie, eventi e promozioni di EA in conformità con la Politica sulla privacy e sui cookie di EA“ Assicurarsi che l’indirizzo email inserito sia quello corretto Salvare

A questo punto, se sarai fortunato, a quell’indirizzo email potresti ricevere il codice per accedere alla closed beta di FIFA 23. In quel caso, avrai anche l’opportunità di scegliere la modalità da testare tra Ultimate Team, Carriera o qualcos’altro.

Quando inizia la beta di FIFA 23?

Assumendo che tu abbia ricevuto il codice e sei pronto ad iniziare i tuoi test su FIFA 23, solitamente la prima closed beta ha inizio nella seconda settimana di agosto per finire poi nei primi giorni di settembre.

Ovviamente, nel caso venissi scelto, dovrai firmare un accordo di non divulgazione in cui ti impegni, specialmente se fossi un content creator su Twitch o YouTube, a non diffondere informazioni e dettagli non autorizzati sul gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.