Fidati del metodo Babbel: crea un account e impara la lingua che vuoi

Imparare una nuova lingua è sempre stato il tuo sogno? Grazie a Babbel puoi realizzarlo in modo facile, veloce e divertente: scegli tra una vasta gamma di lingue – dall’inglese al francese, passando per il norvegese e l’indonesiano -, apri il tuo account Babbel e inizia subito a imparare con le risorse messe a disposizione dalla piattaforma.

Babbel in numeri: un successo globale

Con oltre 10 milioni di abbonamenti venduti, Babbel si conferma come il leader indiscusso nell’apprendimento delle lingue online. Il 92% degli utenti ha notato miglioramenti significativi nelle proprie capacità linguistiche in soli 2 mesi di utilizzo. Questi risultati sorprendenti sono il frutto di un approccio didattico innovativo e di alta qualità.

Il cuore del successo di Babbel è il suo metodo unico e pluripremiato. Sviluppato da un team di oltre 150 esperti in didattica linguistica, si focalizza sull’abilità di parlare in situazioni reali. Utilizzando l’app di Babbel e partecipando alle lezioni dal vivo con insegnanti certificati di Babbel Live, potrai apprendere rapidamente la lingua scelta con sicurezza e precisione.

Babbel ti offre non solo lezioni standard, ma un’ampia gamma di attività coinvolgenti. Con lezioni, podcast, giochi e molto altro, avrai la possibilità di immergerti completamente nella lingua e nella cultura di tuo interesse. Questo approccio multifunzionale rende l’apprendimento un’esperienza piacevole e memorabile.

Il metodo scientificamente sviluppato ti guiderà attraverso un percorso di apprendimento strutturato. Grazie a strategie mirate come la ripetizione intelligente delle parole più complesse, Babbel ti assicura un apprendimento veloce e duraturo. Inizierai a utilizzare il vocabolario in modo naturale in un lasso di tempo brevissimo.

Babbel è la chiave per sbloccare il tuo potenziale linguistico. Scegli una lingua, crea il tuo account e inizia il tuo viaggio nell’apprendimento con Babbel.

