Fibra Tiscali: CONTINUA la PROMO a 25,95€

L’operatore sardo Tiscali offre una soluzione per attivare la Fibra a casa con un’interessante promo che ormai continua da svariati mesi. Il provider in questione è senz’altro una certezza visto che ha vinto recentemente il premio come la più veloce connessione ad internet d’Italia conferito da Ookla.

Vediamo dunque cosa mette sul piatto Tiscali con la sua Ultrainternet Fibra a meno di 26 euro al mese.

Fibra Tiscali: ecco la PROMO Ultrainternet

La promozione in questione offre internet flat fino ad 1 Gigabit al secondo di velocità in download e fino a 300 Mega in upload in FTTH con Modem Wi-Fi incluso in comodato d’uso gratuito. Tutto questo ad un prezzo incredibile! Ultrainternet Fibra è infatti disponibile a 25,95 euro mensili.

L’offerta, come potrete intuire, non include le chiamate illimitate dal fisso. Tiscali però offre la possibilità di aggiungere al canone mensile anche chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali ed anche 60 minuti al mese verso numerazioni fisse di Europa, USA e Canada. Tutto questo per soli 2 euro al mese in aggiunta.

Una volta attivato il pacchetto che include le chiamate flat verso tutti per vedere chi chiama è necessario attivare un altro servizio che costa 1,99 euro al mese. Il tutto ovviamente è assolutamente opzionale.

Costi ed altro

L’offerta Ultrainternet Fibra di Tiscali ha il canone bloccato per ben 24 mesi. Nei 25,95 euro al mese è incluso anche il contributo iniziale pari a 4 euro. In pratica, l’abbonamento per internet a casa viene 21,95€ con l’aggiunta per 2 anni del costo iniziale per l’attivazione del servizio. Al termine dei 24 mesi, il prezzo continuerà a meno che il provider non decida di rimodulare la tariffa.

L’operatore sardo con la sua offerta accattivante che permette di attivare internet a casa non prevede alcun vincolo contrattuale. In caso di recesso o migrazione verso altro gestore, sarà necessario restituire il Modem fornito in comodato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.