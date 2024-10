Festa Offerte Prime 2024: tre cose da sapere per non perdere i mega sconti

La Festa delle Offerte Prime 2024 è alle porte. Fra una manciata di ore, potrai avere accesso a una marea di opportunità di risparmio su tantissime categorie di prodotti differenti.

Per non perdere nemmeno una delle offerte più ghiotte, ci sono 3 strumenti fondamentali da sfruttare: li abbiamo raccolti in questa guida.

Festa delle Offerte Prime 2024: come approfittare degli sconti

Importantissimo, pena l’impossibilità di accedere ad alcuna offerta, essere iscritti ai servizi Prime. Infatti, queste promozioni sono riservate esclusivamente agli abbonati. Se non li hai mai provati, puoi farlo in modo completamente gratuito per 30 giorni.

Dopo esserti iscritto, ti sarai garantito l’accesso alle promozioni. A questo punto, la cosa più rapida da fare è esplorare la sezione delle offerte, che sarà aggiornata costantemente con tutte le occasioni.

Proprio all’interno della sezione delle offerte, entrano in gioco gli altri due strumenti. Il primo, riguarda i coupon. Sono delle promozioni speciali che, dopo essere state attivate in pagina, permettono di ottenere una ulteriore riduzione di prezzo, rispetto a quello già scontato! C’è una sezione dedicata, che raccoglie tutte le occasioni, pronte per essere attivate: la trovi direttamente su Amazon, dai subito un’occhiata.

Infine, un’ottima idea è quella di applicare un filtro agli sconti: per accedere subito a quelli più ghiotti, puoi decidere di vedere solo quelli che sono del 50% o superiori. Puoi applicare il filtro direttamente dalla pagina delle offerte (in basso a sinistra, navigando dal browser Web) oppure all’interno dell’applicazione.

Con questi 3 strumenti a disposizione, potrai sfruttare al massimo la Festa delle Offerte Prime 2024 su Amazon. Segnali e mettili in pratica a partire dalla mezzanotte dell’8 ottobre e fino alla fine della giornata del 9. Buon risparmio!