Ferro da stiro verticale Rowenta: COMODO e in MAXI SCONTO (-35%)

Il ferro da stiro verticale Rowenta può cambiare per sempre il modo in cui doni nuova luce ai tuoi vestiti. Questo pratico e geniale accessorio è oggi in offerta su Amazon con il 35% di sconto che ti permette di acquistarlo a soli 35,90 euro invece di 54,99, con spedizione Prime compresa.

Ferro da stiro verticale Rowenta: come funziona?

Il funzionamento del ferro da stiro verticale ti permette di igienizzare e stirare in un solo movimento, grazie al suo sistema reversibile che permette di passare dal lato vellutato, perfetto per stirare ogni tipo di tessuto, a quello anti-pelucchi, che mantiene i capi sempre come nuovi.

Grazie a Pure Pop, così si chiama questo pratico ferro da stiro, avrai un’esperienza di stiratura semplice e intuitiva con un’emissione continua di vapore di 20 g/min, garantendo risultati impeccabili su tutti i tessuti e assicurando capi freschi e perfettamente igienizzati.

Ultra compatto, sottile e leggero, è facilmente trasportabile anche in valigia, così da stirare i vestiti stropicciati da un lungo viaggio. E poi, grazie alla funzione di igienizzazione, ti permette di ridurre frequenti lavaggi, salvaguardando così il tuo capo.

Un accessorio sempre più indispensabile vista la sua praticità rispetto al tradizionale ferro da stiro: acquistalo adesso a soli 35,99 euro invece di 54,99.