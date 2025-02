Samsung Galaxy S25 Edge vanterà un design sofisticato in ceramica e alluminio

Samsung Galaxy S25 Edge si prepara a stupire con il suo design innovativo e per l’utilizzo di materiali prestigiosi.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni riportate da SamMobile, il prossimo ed attesissimo smartphone Samsung non sarà realizzato solo in alluminio, come già sapevamo, ma includerà anche la ceramica.

Samsung Galaxy S25 Edge sarà un concentrato di eleganza ed ergonomia

La scelta della società, che punta a migliorare il tasso di resistenza del dispositivo, rappresenta una novità significativa rispetto ai tradizionali vetri utilizzati per i suoi smartphone di fascia alta. Tuttavia, la ceramica è anche più pesante: questo potrebbe andare in contrasto con l’obiettivo di Samsung nell’offrire un telefono che risulti il più leggero possibile, considerando che il suo punto di forza sarà proprio il design ultrasottile.

Non è ancora chiaro se la ceramica verrà utilizzata per l’intero pannello posteriore o se sarà integrata in una versione ibrida, fusa con il vetro, per limitare l’aumento di peso. Nel primo caso, Galaxy S25 Edge sarebbe notevolmente più pesante, mentre nella seconda eventualità potremmo assistere ad un impatto meno significativo. Per quanto riguarda l’alluminio, invece, Samsung conferma l’utilizzo del suo Armor Aluminum, una lega già impiegata nei precedenti modelli della serie Galaxy S, nota per la sua robustezza e leggerezza.

Il design del Samsung Galaxy S25 Edge è stato già anticipato durante l’evento Unpacked dello scorso mese, rivelando un profilo estremamente sottile, con uno spessore che dovrebbe aggirarsi attorno ai 5,84 mm. Il telefono presenterà lati piatti, un doppio modulo fotografico posteriore e uno schermo da 6,7 pollici. Inizialmente, Samsung avrebbe valutato l’opzione di un design leggermente più spesso con tre fotocamere, ma alla fine si è optato per questa soluzione più minimale.

In merito alle specifiche tecniche, si parla di una fotocamera principale da 200 MP ed una batteria da 3.900 mAh con supporto per la ricarica cablata da 25W. Il cuore del dispositivo sarà probabilmente lo Snapdragon 8 Elite, che garantirà prestazioni all’avanguardia. Il lancio ufficiale di Samsung Galaxy S25 Edge è atteso tra aprile e maggio, con una possibile anteprima al Mobile World Congress di Barcellona, dove il telefono potrebbe essere mostrato in una teca protettiva.