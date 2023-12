Fatturazione elettronica: ecco la SOLUZIONE per tutti i forfettari

Per poter accedere alla fatturazione elettronica è necessario utilizzare un apposito software. Dal 2024, questo meccanismo di fatturazione diventa obbligatorio per tutti i professionisti con Partita IVA in regime forfettario. Questo nuovo obbligo (in precedenza era fissato un limite di fatturato che permetteva di continuare a utilizzare la fatturazione cartacea) complica la vita ai professionisti forfettari.

La soluzione, però, è facile da trovare: grazie a Fatture in Cloud, infatti, è possibile accedere a un software di fatturazione online ricco di strumenti e pensato per semplificare la gestione fiscale e contabile della propria attività. Grazie alla prova gratuita è possibile iniziare subito a emettere fatture elettroniche.

Successivamente, per i forfettari, c’è un’offerta dedicata che consente di attivare Fatture in Cloud al costo di 4 euro al mese. Tra i servizi inclusi nel prezzo c’è anche il POS Digitale che permette al professionista di essere in regola con la normativa. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Fatture in Cloud: la fatturazione elettronica non è più un problema

Con Fatture in Cloud, i professionisti possono accedere a tanti strumenti utili per gestire la propria attività, sia dal punto di vista fiscale che contabile. La possibilità di emettere fatture elettroniche è, senza dubbio, uno dei punti di forza del servizio.

Ci sono poi strumenti aggiuntivi (preventivi, scadenzario, prima nota) ed è anche possibile sfruttare un POS Digitale, per mettersi in regola con la normativa che impone l’obbligo. Da notare che c’è anche il supporto di un commercialista.

Fatture in Cloud è disponibile con una prova gratuita. Successivamente, per i forfettari, è possibile accedere al servizio con un costo di 4 euro al mese. Per iniziare a utilizzare la piattaforma basta creare un account, completamente gratuito, tramite il sito ufficiale raggiungibile di seguito.

