Samsung Galaxy Z Fold 3 può essere danneggiato se viene utilizzato con una normale S Pen. Questo è quanto ribadito dalla compagnia sudcoreana in queste ore.

Samsung Galaxy Z Fold3 è compatibile solo con la sua S Pen

Samsung ha appena presentato i due nuovi smartphone pieghevoli, ossia il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3. Il primo è il nuovo pieghevole del marchio che arriva con il supporto alla S Pen, ma si evince che utilizzarlo con una normale stilo capacitiva può danneggiare il display del device

Per chi non lo sapesse, il colosso tecnologico sudcoreano ha anche lanciato la S Pen Fold Edition progettata specificamente per il Galaxy Z Fold 3, anche se scopriamo che il foldable è compatibile anche con la S Pen Pro. L'uso di una normale S Pen può causare danni fisici permanenti allo schermo del Galaxy Z Fold 3 a causa del design della sua punta.

Questa informazione arriva nonostante il Fold 3 utilizzi una nuova pellicola protettiva che, secondo la compagnia aumenta la durata dell'80% rispetto alla generazione precedente. Come affermato in precedenza, il problema risiede nel design della punta della normale S Pen. La nuova S Pen Fold Edition e la S Pen Pro sono dotate di Pro Tips, elementi che mancano nei modelli base.

Queste nuove punte sono più morbide di quelle normali ma il loro aspetto più importante è il meccanismo retrattile della punta: questo impedisce alla punta di danneggiare lo schermo pieghevole quando viene applicata pressione durante l'uso.

Quindi, anche se in qualche modo si riesce ad accoppiare la S Pen con il Fold 3, si può potenzialmente danneggiare il proprio smartphone pieghevole da oltre 1849€.

