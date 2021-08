Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 sono appena stati annunciati ufficialmente ed è già possibile comprarli in preordine su Amazon. Ecco come accaparrarsi subito i due device.

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 in preordine su Amazon

Samsung Galaxy Z Fold 3 è il più potente fra i due, ma anche il più “ingombrante”. Votato alla produttività, questo gioiellino è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Su Amazon lo trovi in entrambe le versioni disponibili:

Samsung Galaxy Z Flip 3 è il modello a conchiglia, altrettanto bello e accattivante. Lo smartphone perfetto per chi predilige un device compatto che, da aperto ha un ampio display, mentre da chiuso sta in un palmo di mano. Dotato di schermo esterno da quasi 2″, su Amazon trovi tutte le versioni in preordine:

Sii rapido, completa il tuo preordine e avrai la possibilità di scegliere il colore che più preferisci per il tuo nuovo – eccellente – smartphone pieghevole. I device ordinati adesso saranno spediti a partire dal 27 agosto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone