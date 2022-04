Fastweb: ORA con 150GB a 7,95€, PREZZO FOLLE

La Fastweb Mobile è da oggi disponibile in una versione mai vista sinora con 150GB! Mantiene il solito prezzo mensile pari a soli 7,95€ ma con un'interessante novità sul bundle internet che a questo giro aumenta e non di poco!

La promozione che tra poco analizzeremo nel dettaglio offre la possibilità di passare al Full MVNO da altro gestore, attivare una nuova SIM oppure anche di cambiare la propria promo per i già clienti.

Fastweb 150GB: i dettagli della PROMO

La tariffa di questo gestore virtuale offre ben 150 Giga di traffico dati anche in 5G, minuti di chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i gli operatori sia mobili che fissi nazionali e 100 SMS sempre verso tutti i carrier mobili italiani. Tutto questo per soli 7,95 euro al mese.

L'offerta in questione oltre al bundle italiano permette di usufruire di 6 Giga di traffico in roaming, 500 minuti verso l’Italia e 100 SMS quando ci si trova in Svizzera, nel Regno Unito e logicamente anche in tutto il suolo europeo.

Come nella precedente versione, anche in questo caso c'è la possibilità di accedere ai corsi della Fastweb Digital Academy. Webinar a parte, la promo offre anche la segreteria telefonica, il servizio di avviso di chiamata, quello di reperibilità e la verifica del credito residuo tramite. Anche in questo caso, i servizi sono tutti inclusi e senza costi.

Il prezzo è bloccato e garantito da Fatsweb per 1 anno. Inoltre, questa offerta è disponibile sia per nuovi clienti in portabilità o nativi che per i già clienti che intendono cambiare la propria tariffa.

Costi ed altro

La promo Fastweb Mobile con 150 Giga mensili è disponibile per tutti ONLINE con spedizione GRATIS a meno di 8 euro al mese. Per questa tariffa è previsto un contributo iniziale pari a 10 euro per la SIM. Inoltre, come sempre non sono previsti vincoli contrattuali