Fastweb Mobile PROMO 150 Giga a 7,95€ anche in 5G

La PROMO Fastweb Mobile è attualmente disponibile per tutti i nuovi clienti fino al 31 Agosto 2022. Questa tariffa dell’operatore controllato dall’azienda Swisscom è valida ONLINE sia per nuovi numeri sia per chi intende cambiare gestore. Attualmente è in promo limitata con ben 150 Giga di traffico dati contro i 90 GB di base che solitamente vengono proposti con l’offerta.

Fastweb Mobile: i dettagli della PROMO

La promozione del momento prevede 150 Giga (invece di 90GB) di traffico dati anche in 5G sulla Top Quality Network di WINDTRE, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri sia mobili che fissi in Italia e 100 SMS verso qualsiasi gestore. Tutto questo a soli 7,95 euro ogni mese con addebito automatico o ricarica manuale.

Inoltre, Fastweb offre ai suoi clienti la possibilità di navigare in roaming fornendo ben 8 Giga di traffico dati. Il traffico all’Estero è valido non solo in Europa ma anche in Svizzera e nel Regno Unito.

Nei 7,95€ mensili troviamo anche l’accesso gratuito ai webinar della Fastweb Digital Academy utili per apprendere nozioni digitali, sempre più richieste nel mondo del lavoro.

Nel canone mensile ci sono anche alcuni servizi extra come la Segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il “Ti ho chiamato”, la verifica del credito residuo, il Trasferimento di chiamata anche le chiamate incluse verso oltre 60 Paesi.

Costi ed altro

L’offerta come abbiamo detto all’inizio scade a fine mese ed è valida per tutti i nuovi clienti che intendono cambiare operatore oppure che necessitano di attivare una nuova scheda. In fase di attivazione viene richiesto un contributo iniziale pari a 10 euro per la SIM Card. Il costo di spedizione è invece GRATIS.

