Fastweb Mobile Light: ritorna con 50GB a 5,95€

Fastweb ha rilanciato a sorpresa nelle scorse ore la sua PROMO Mobile Light, disponibile ONLINE con un canone mensile inferiore ai 6 euro. Questa tariffa è attivabile fino a fine mese e include la navigazione in 5G.

Fastweb Mobile Light: i dettagli

L’offerta telefonica appena rispolverata è la stessa che abbiamo visto qualche mese fa. Ricordiamo che l’operatore Fastweb utilizza per la sua rete 5G la medesima copertura di WINDTRE, mentre, in 4G si avvale della rete TIM.

La promozione nello specifico offre ben 50 Giga di traffico internet in 5G sulla Top Quality Network dell’operatore arancione, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta di chiamate verso tutti i gestori sia mobili che fissi in Italia e 100 SMS validi verso qualsiasi operatore. Il tutto per soli 5,95 euro mensili.

Nel canone mensile troviamo anche ben 6 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming in tutta Europa ma anche nel Regno Unito e nel territorio elvetico. Il bundle voce e dati, invece, è lo stesso disponibile in Italia. Inoltre, incluso nel prezzo ci sono delle tariffe agevolate per chiamare fino a 60 destinazioni internazionali.

La tariffa in questione non prevede alcun vincolo contrattuale ed è inoltre bloccata per ben 12 mesi. Questo significa che per un anno, l’operatore non applicherà alcuna rimodulazione sulla promo.

La Mobile Light di Fastweb è disponibile per qualsiasi target di clienti. L’operatore permette sia di attivare una nuova scheda telefonica sia di portare il proprio numero da qualsiasi gestore mobile. In alternativa, anche i già clienti possono sottoscrivere tale offerta.

Costi ed altro

A differenza della precedente versione che prevedeva la promo senza 5G, in questo caso la SIM è completamente GRATIS. Restano senza costi anche la spedizione ed il contributo di attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.