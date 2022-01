Fastweb Casa Light+Mobile: FTTH con SIM da 25,95€

L'offerta che è sulla bocca di tutti, ovvero la Casa Light+Mobile, è stata ufficialmente prorogata ancora per pochi giorni. Vediamo dunque cosa comprende questa promozione convergente di Fastweb disponibile a partire da 25,95 euro mensili.

Fastweb Casa Light+Mobile: i dettagli

Casa Light+Mobile è la promozione pensata per chi necessita di avere oltre ad internet senza limiti per la propria abitazione anche una SIM con un buon bundle di traffico voce e dati disponibile ad un prezzo davvero interessante.

L'offerta Mobile prevede dunque 150 Giga in 5G, anziché 90, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, 100 messaggi a soli 7,95 euro ogni mese. Questa promo è attivabile anche senza internet a casa allo stesso prezzo ma con soli 90 Giga di traffico internet. In entrambi i casi, il quantitativo disponibile in roaming è pari a 6 Giga. Questo traffico estero è usufruibile in tutta Europa ma anche in Svizzera e nel Regno Unito. Inoltre, è possibile richiedere sia l'attivazione di un nuovo numero sia il passaggio da qualsiasi gestore mobile italiano.

La tariffa Casa Light, invece, offre internet illimitato in ADSL, FTTC e FTTH fino a 2,5 Gigabit di velocità, Modem FASTGate compreso nel prezzo e spazio illimitato sul cloud proprietario WOW Space. Tutto questo a 25,95 euro mensili. Anche in questo caso, l'offerta Casa Light è disponibile anche senza la contestuale attivazione della SIM Mobile al medesimo prezzo.

Tutto questo, ovviamente, è senza vincoli e senza costi nascosti, proprio come da sempre ci ha abituato Fastweb.

Costi ed altro

Queste due promozioni sono disponibili ONLINE fino al 9 Gennaio 2022, grazie alla proroga decisa dall'operatore nelle scorse ore. In entrambi i casi, non sono previsti costi di attivazione. Inoltre, SIM e Modem vengono spediti a casa senza costi.

Fastweb prevede con questa offerta abbinata la possibilità di provare il servizio per 1 mese senza impegno.