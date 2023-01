Fastweb: 150 GIGA in 5G a 7,95€ SENZA VINCOLI

La PROMO Fastweb con 150 GIGA di traffico dati anche in 5G è disponibile ONLINE a meno di 8 euro mensili, SENZA VINCOLI e SENZA SORPRESE!

Vediamo dunque come richiedere l’attivazione della tariffa in scadenza a fine mese.

Fastweb PROMO 150 GIGA: i dettagli

L’offerta telefonica gode per l’appunto di 150 GIGA di traffico dati anche in 5G sulla Top Quality Network di WINDTRE, minuti senza limiti verso tutti gli operatori sia mobili che fissi in tutta Italia e 100 SMS sempre verso qualsiasi gestore. Il tutto per soli 7,95 euro mensili.

Nel canone mensile oltre a quello che abbiamo visto sinora, troviamo anche 8 Giga di internet da utilizzare in roaming in tutta Europa, in Svizzera e anche nel Regno Unito. Inoltre, ci sono anche le chiamate incluse verso più di 60 destinazioni internazionali senza costi aggiuntivi.

La promozione che abbiamo visto sinora è disponibile per tutti i nuovi clienti che richiedono una nuova SIM oppure che intendono passare da qualsiasi gestore. In entrambi i casi il contenuto incluso rimane invariato.

Oltre ai dati in roaming ed alle chiamate internazionali incluse troviamo anche alcuni servizi compresi nel prezzo come il Ti Ho Chiamato, l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata ed anche i corsi della Fastweb Digital Academy.

Inoltre, il costo mensile pari a 7,95 euro è garantito dall’operatore per ben 12 mesi dalla data di attivazione.

Costi ed altro

L’offerta che abbiamo visto oggi è attivabile ONLINE con costo di attivazione e spedizione completamente GRATIS.

Il costo della scheda SIM ammonta a soli 10 euro una tantum, mentre, la l’offerta telefonica a meno di 8 euro al mese è priva di qualsiasi vincolo di permanenza contrattuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.