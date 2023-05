Faro solare portatile 60W con powerbank integrato: GENIALATA a 16€ (Amazon)

Quello attualmente in sconto su Amazon è semplicemente un prodotto geniale. Un faro solare da 60W, quindi super luminoso, che però non è fisso: è un dispositivo portatile. Un oggetto compatto e maneggevole che ti permetterà di ottenere tanta illuminazione, offerta completamente gratis della luce del sole, ovunque desideri.

Infatti, sul posteriore c’è un pannello solare ad alta efficienza che si occuperà della ricarica della gigantesca batteria integrata da 9000 mAh. Un prodotto robusto, che resiste anche al contatto accidentale con l’acqua ed è dotato di pratici magneti sul posteriore: è inevitabile pensare che possa essere anche un ottimo compagno durante il lavoro. Lo fissi in un punto e a offrirti tanta luce ci penserà lui.

La cosa interessante, che rende questo dispositivo ancora più speciale, e che può funzionare anche come pratico powerbank di emergenza per i tuoi dispositivi. Ad esempio, se lo smartphone è scarico puoi collegarlo a lui e restituirgli energia. Per averlo a 16€ circa appena devi semplicemente completare l’ordine al volo, se l’offerta non è già finita. Arriva a casa con spedizioni rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Decisamente un prodotto diverso dai soliti. Le lampade solari alle quali siamo abituati sono sì versatili, ma comunque si fissano al muro con un chiodo e rimangono fisse. Questo sistema invece lo porti in giro sempre con te e puoi usarlo ovunque desideri: sarà perfetto ad esempio in campeggio, dove il sole potrebbe diventare l’unica fonte energetica per procurarsi dell’elettricità.

La luce risulterà luminosissima grazie al chip LED ad alta efficienza energetica.come anticipato, all’occorrenza puoi sfruttare la sua batteria da 9000 mAh come pratico powerbank. Se hai fretta, o magari la giornata non è particolarmente soleggiata, puoi anche decidere di ricaricare questo eccezionale faro solare sfruttando una comune presa elettrica a muro. Puoi usare lo stesso caricatore che normalmente utilizzi per il tuo smartphone.

Si tratterà sicuramente di un’eccezione però, considerando che per la ricarica puoi avvalerti dello spettacolare pannello solare integrato sul posteriore del dispositivo. A sorprendere definitivamente di questo gioiellino è il prezzo: completa l’ordine al volo da Amazon e prendilo a 16€ circa soltanto con spedizioni assolutamente veloci e gratis, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta però, le scorte sono in rapido esaurimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.