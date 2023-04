Faro solare 333 LED e 4 teste indipendenti: BESTIA luminosissima a 22€

Questo modello non è proprio come gli altri. Questo faro solare può contare su una potenza luminosa pazzesca grazie ai suoi 333 LED integrati. A differenza degli altri, vanta anche ben 4 teste indipendenti, che puoi orientare a piacimento in modo da direzionare la luce. Questo significa che installi una sola lampada, ma è come se ne avessi a disposizione 4 differenti.

Anche l’installazione non potrebbe essere più facile, in kit ricevi tutto l’occorrente. C’è un pannello solare che si collega tramite prolunga da 5 metri al corpo principale della lampada. Quest’ultimo ospita la batteria, i LED, il sensore di luminosità ambientale e quello di movimento. Per finire in dotazione c’è un pratico telecomando per gestire il sistema senza sforzo.

Insomma, un prodotto incredibilmente completo, che adesso puoi accaparrarti a prezzo sensazionale da Amazon: spunta adesso il coupon direttamente in pagina e completa l’ordine velocemente per approfittarne. Se la promozione non è già finita, lo porti a casa 22€ circa soltanto con spedizioni veloci e gratis, offerte dai servizi Prime.

La soluzione perfetta per ottenere tanta luce in terrazza, in balcone, in giardino, ma anche in un terreno dove non c’è assolutamente la possibilità di usufruire della corrente elettrica. Sarà proprio quest’ultima che risparmierai in bolletta, grazie all’energia prelevata direttamente dal sole.

La presenza di una lunga prolunga, che collega il pannello solare alla lampada, ti offre la possibilità di posizionare l’unità luminosa addirittura all’interno, se lo desideri. Per esempio, potrebbe risultare il prodotto perfetto da avere in garage.

A disposizione avrai un kit completo, che aspetta soltanto di assecondare le tue esigenze. Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento e porta adesso a casa questo faro solare con 333 LED in sconto a 22€ circa soltanto. Spunta il coupon direttamente in pagina e completa l’ordine velocemente. Le spedizioni sono rapide e gratis, offerte dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.