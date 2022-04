Faro solare 286 LED a 11€: illumina GRATIS con le Offerte di Primavera

Un potente faro solare da giardino, equipaggiato con ben 286 LED, pronto a illuminare gratis grazie all'energia del sole. Sfruttando le offerte di Primavera su Amazon, risparmi sia prima che dopo.

Infatti, la bolletta elettrica scende, innanzitutto. Non solo però: ordinando il pacco con due pezzi, puoi concludere un affare e prenderlo a 22,99€ appena. A conti fatti, poco più di 11€ circa per ogni unità. Devi solo spuntare il coupon in pagina ed accaparrartelo prima che finisca. Spedizioni rapide e gratis, ma disponibilità limitata.

Faro solare 286 LED: risparmi due volte

Beh, la prima forma di risparmio è evidente e tangibile. Il prodotto è in sconto al momento. La seconda la vedrai sulle prossime bollette, quando la quota energetica per illuminare balcone e giardino verrà meno e non peserà più.

Questo modello l'ho scelto perché è fra i più potenti, con la sua quantità di LED disponibili, che super di gran lunga quella che puoi trovare normalmente sulle lampade della concorrenza. In più, l'illuminazione è su 3 lati e non solo frontale, questo implica un angolo maggiore in cui c'è luce.

Il funzionamento è semplicissimo. Di giorno, il pannello solare cattura l'energia del sole e ricarica la batteria. Di notte, la lampada entra in funzione e si regola in autonomia attraverso il sensore di movimento. Avviene tutto in forma assolutamente automatica, tu dovrai solo scegliere dove piazzarla e non preoccuparti del resto.

Insomma, un faro solare da 286 LED che è comodo, pratico, semplice da gestire, efficace e in grado di farti risparmiare due volte. Approfitta adesso delle offerte di Primavera su Amazon e porta a casa il pacco da due pezzi a 22,99€. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo: durerà pochissimo. Spedizioni rapide e gratis, ma disponibilità limitata.