Faretto portatile che funziona da Power Bank, con 2 batterie, SOLO 49€

Vai spesso in campeggio o ti piace comunque viaggiare? Allora devi sicuramente avere un dispositivo che ti permetta di fare luce quando c’è buio e di ricaricare i tuoi device. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo faretto portatile a soli 49,38 euro, invece che 129,99 euro. Per ottenere questo sconto applica anche il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice CL1CK33C0DE al momento del pagamento.

Così facendo potrai beneficiare di uno sconto dal 29 euro più di un ribasso del 33% per un risparmio totale di oltre 67 euro. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Faretto portatile che diventa un Power Bank tuo a poco

Con questo faretto portatile che all’occorrenza diventa un Power Bank potrai fare le tue scampagnate o i tuoi viaggi in modo sereno. Grazie ai suoi potenti fari con una luminosità massima da 60 W potrai illuminare quello che vuoi. I faretti ruotano in verticale a 180° e in orizzontale a 360°. Ed è anche dotato di una pratica maniglia sulla parte superiore per poterlo trasportare facilmente.

Grazie a una porta USB-A e una USB-C puoi ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente e usarlo quindi come se fosse un Power Bank. Perfetto quando sei fuori casa per ricaricare lo smartphone o il tablet. E in confezione trovi due batterie da 4000 mAh che ti permettono di usarlo fino a 9 ore con una ricarica completa.

Siamo davvero di fronte a un gadget eccezionale, utilissimo e che ora costa poco. Dunque non perdere l’occasione. Vai subito su Amazon e acquista il tuo faretto portatile a soli 49,38 euro, invece che 129,99 euro. Per ottenere questo sconto ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina e di inserire il codice CL1CK33C0DE al momento del pagamento. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.