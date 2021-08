FairPhone 4 5G ha appena ottenuto la certificazione Wi-Fi Alliance; si scopre che il suo lancio è pressocché imminente. Ma… chi conosce il marchio “FairPhone”?

FairPhone 4 riceve la certificazione Wi-Fi Alliance

La suddetta azienda si sta ritagliando una nicchia ben specifica come produttore di smartphone modulari. Il loro design prende in considerazione la sostenibilità e la condotta etica nella produzione di hardware sicuro per l'ambiente, utilizzando pratiche di lavoro eque.

Un rapporto monitorato in Germania afferma che FairPhone 4 5G è stato certificato da Wi-Fi Alliance il 9 agosto. Con questa certificazione chiave ottenuta, potremmo essere vicini all'eventuale lancio del terminale.

Il FairPhone 4 5G sarà dotato di connettività di rete 5G e di Android 11 sotto la scocca. Questo implica che il suo processore, probabilmente di Qualcomm, avrà una certa potenza. Non si tratterà dunque di un telefono di fascia bassa.

Gli smartphone FairPhone sono progettati per essere più sostenibili della maggior parte degli smartphone grazie al loro design modulare. Hanno un'elevata riparabilità e gli aggiornamenti possono essere facilmente ottenuti grazie ai componenti intercambiabili.

Ci sono anche considerazioni etiche nella scelta dei materiali e delle pratiche di lavoro. FairPhone non reperirà materiali da regioni impantanate in conflitto.

La certificazione wireless di solito fornisce un'indicazione dell'imminente debutto sul mercato. Quindi potremmo essere a poche settimane dalla presentazione; forse,possiamo aspettarci qualche parola ufficiale da FairPhone nei prossimi giorni o settimane per il dispositivo.

In effetti, si sa molto poco del FairPhone 4 5G. Al di là del sistema operativo Android 11 e del supporto alle reti di quinta generazione, siamo ancora all'oscuro del prodotto. Potrebbe essere venduto ad un prezzo comprezzo fra i € 420 ($ 495) e € 500 ($ 590) in Europa, poiché i due precedenti telefoni FairPhone si trovano in tale settore. Staremo a vedere.

