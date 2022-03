Fairphone 2 riceve Android 10 e dà una lezione a tutti gli OEM

Samsung è senza ombra di dubbio la regina incontrastata per quanto riguarda il supporto software per i suoi device, ma c’è una piccola azienda che dà una lezione a tutti gli OEM Android (e non solo): Fairphone 2 riceve l’aggiornamento ad Android 10 a seguito di un supporto software di 7 anni e quasi a un anno di distanza dall’arrivo di Android 9.

Si tratta senza ombra di dubbio di un primato che non trova eguali nel panorama mobile – forse ci si avvicina Apple – e sottolinea che, quando si vuole, è possibile garantire agli utenti un supporto lungo e affidabile.

Fairphone 2, a 7 anni dal suo arrivo, riceve l’aggiornamento ad Android 10

Lanciato sul mercato nel lontano 2015 con il vecchio Android 5.1 Lollipop a bordo, la compagnia ha continuato ad aggiornarlo e in questi giorni arriva il tanto atteso aggiornamento ad Android 10: il sistema operativo mobile era stato rilasciato in beta durante lo scorso mese di novembre e la stessa azienda aveva comunicato l’intenzione di presentarlo in forma stabile durante i primissimi mesi del 2022.

È interessante notare come la compagnia sia riuscita a raggiungere questo importante obiettivo anche senza l’aiuto di Qualcomm: il colosso dei chip, infatti, non si sogna minimamente di supportare un processore con tutti questi anni sulle spalle. “Oggi è un giorno di cui essere fieri per noi in Fairphone”, sottolinea Agnès Crepet, Head of Software Longevity and IT, in un video pubblicato in queste ore su YouTube in cui discute appunto dell’aggiornamento ad Android 10.

Alcuni possono obiettare che Android 10 è un ormai un sistema operativo vecchio, a maggior ragione quando siamo a 6/7 mesi di distanza dal lancio di Android 13, ma sarebbe interessante notare quanti sono gli smartphone Android del 2015 che hanno ricevuto un qualunque tipo di supporto software. Per Fairphone 2, però, l’arrivo di questo aggiornamento sancisce la fine del suo ciclo di update: il telefono non riceverà nessun’altra versione di Android; si tratta comunque di un lungo viaggio mai sperimentato nel panorama Android.