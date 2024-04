Fai da te SHOCK su Amazon, Parkside AFFOSSATO: 5 occasioni WOW da 18€ a 40€

Con questi affari dedicati al fai da te, Amazon affossa letteralmente qualsiasi promozione firmata Lidl Parkside. I prodotti del celeberrimo supermercato sono eccezionali, ma purtroppo non sempre reperibili in volantino. Questi sconti invece sono a portata di click: utensili super utili, che in questo momento non potrebbero essere più economici. Si parte da meno di 18€ e non si arriva a 40€. Scegli rapidamente i tuoi preferiti e approfittane al volo: si tratta in ogni caso di offerte tempo limitatissimo.

Cacciavite di precisione in kit 138 pezzi in 1, con custodia in omaggio, a 17,50€ (attiva il coupon in pagina!).

Potente compressore ricaricabile, con massima potenza 150PSI, perfetto per la gomma dell’auto e altri prodotti a 32,99€ (attiva il coupon in pagina).

Tubo da giardino con spruzzatore lungo ben 15 metri a 22,19€ appena (attiva il coupon in pagina).

Avvitatore ricaricabile di qualità, con 31 accessori e custodia, a 18,99€ in promozione.

Trapano avvitatore ricaricabile accessoriato, con batteria inclusa nel kit, a 36,99€ (attiva il coupon in pagina).

Motosega wireless con barra da ben 15 centimetri, accessori e 2 batterie in kit a 39,99€ (attiva il coupon in pagina, è un’occasione richiestissima!)

Scegli dalla nostra selezione i tuoi prodotti preferiti dedicati al fai da te: con questi sconti su Amazon è un vero peccato non approfittarne. Sii veloce però: sono promozioni a tempo limitato. Inoltre, il prezzo super competitivo porta a un rapido esaurimento delle scorte.