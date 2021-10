Facebook svela il nuovo visore VR/AR "Project Cambria"

Facebook spoilera l'arrivo del nuovo visore VR / AR di fascia alta facente parte del “Progetto Cambria”; al momento i dettagli sono molto pochi, ma ne sapremo di più l'anno prossimo.

Facebook: cos'è il “Project Cambria”?

Il colosso di Mark Zuckerberg sta progettando un visore di realtà virtuale e aumentata di fascia alta avente il nome in codice “Project Cambria“. Il dispositivo, che è stato avvistato brevemente durante il keynote Connect di Facebook di ieri, è dotato di fotocamere che trasmettono video a colori ad alta risoluzione agli schermi del visore.

Dovrebbe includere funzionalità all'avanguardia che Facebook non può ancora includere nella gamma Oculus Quest, ma non c'è ancora un prezzo o una data di uscita esatta, anche se il CEO Mark Zuckerberg ha affermato che è un prodotto “completamente nuovo” che sarà al vertice della categoria, e a quanto pare vedremo il dispositivo rilasciato il prossimo anno.

Il device è focalizzato su applicazioni di realtà mista e includerà il rilevamento del viso e degli occhi, qualcosa di cui Zuckerberg ha già accennato all'inizio di quest'anno. Dovrebbe utilizzare ottiche che lo renderanno più sottile dei visori esistenti, oltre a sensori e algoritmi che lo aiuteranno a ricostruire e aumentare il mondo reale intorno agli utenti.

Il keynote di Connect ha anche offerto un breve assaggio di come dovrebbe essere, nel video correlato sopra.

Project Cambria sembra essere semplicemente il famigerato “Oculus Pro” trapelato all'inizio di questa settimana. È anche concettualmente simile a un headset di realtà mista di fascia alta di Apple di cui si parla da mesi. Inoltre, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha mostrato un dispositivo con “risoluzione retina” a metà ottobre, sebbene lo abbia descritto come un gadget prototipale. Il nome segue le precedenti convenzioni sui nomi in codice di Oculus che fanno riferimento alle località della California: l'originale Oculus Quest, ad esempio, è stato annunciato come Santa Cruz.